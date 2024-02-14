الديوان صرف المكافآت الممتازة في رمضان والمبالغ مرصودة ضمن الميزانية الحالية 2023 - 2024

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندق

أعلن مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع الشؤون المالية والإدارية بقيادة الوكيل المساعد صلاح خالد الصقعبي أنجز مراجعة تقارير تقييم الموظفين لسنة 2023.

وكشف عن أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة في رمضان للمستحقين، مشيرا إلى ان المبالغ المالية مرصودة في الميزانية الحالية 2023 -2024.

وقال إن أغلبية الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أنجزت مراجعة تقارير تقييم الموظفين، لافتا إلى أهمية أن تستكمل أي جهة مراجعة تقارير كفاءة الموظفين ويفضل قبل نهاية السنة المالية الحالية أي قبل تاريخ 1 أبريل المقبل.