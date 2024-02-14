وقفات تضامنية في عدة محافظات تننديدا بتجميد تمويل الأونروا وبجرائم الاحتلال في غزة

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- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شارك العشرات في وقفات تضامنية بعدة محافظات، اليوم الأربعاء، تنديدا بتجميد تمويل بعض الدول لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبالعدوان الإسرائيلي وجرائمه في قطاع غزة.
بيت لحم
ففي بيت لحم، نظمت مديرية التربية والتعليم وقفة دعم لوكالة "الأونروا"، إذ احتشد المئات من طلبة مدارس مدينة بيت لحم في ساحة المهد، ورفعوا يافطات كُتبت عليها عبارات التنديد بتقليص الخدمات والدعم لها، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.
وقال مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم بسام جبر، إن تنظيم هذه الوقفة يراد منه إطلاق صرخة للعالم والضمائر الحية مفادها "كفى قتلا وتدميرا في قطاع غزة، نحن شعب يستحق الحياة، وعليكم أن تكونوا عند مسؤولياتكم في مساعدة شعبنا مع التأكيد على دعم الأونروا واستمرار عملها، لأن لها الدور الكبير في تقديم الخدمات في مجالي الصحة والتعليم".
وأشار جبر إلى أن محافظة بيت لحم يوجد فيها 8 مدارس تابعة "للأونروا" في المخيمات الثلاثة الدهيشة، وعايدة، والعزة، إضافة إلى بلدة بتير وقرية الولجة، وعليه، فإن أي تقليص للخدمات والدعم من شأنه إعاقة المسيرة التعليمية فيها وحرمان عدد كبير من الطلبة من حقهم المشروع في تلقي التعليم.
وأشاد بجهود الهيئات التدريسية الحريصة على مواصلة عملها في إنجاح المسيرة التعليمية رغم الظروف القاهرة، وتفويت الفرصة على المحتل في النيل من الاستحقاق الوطني المتمثل في التعليم.
نابلس
أما في نابلس، فشارك العشرات في وقفة دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في المدينة، تنديدا بتواصل جرائم الاحتلال بحق الأهالي في قطاع غزة، وبمشاركة القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في المحافظة.
وقال عضو لجنة التنسيق الفصائلي محمد دويكات، إن المجازر التي ترتكبها إسرائيل تستهدف كل الشعب الفلسطيني بدعم دولي، في غزة التي تشهد إبادة جماعية، وهناك أيضا جرائم تُرتكب في الضفة بما فيها القدس، كما يتعرض المعتقلون لقمع وحشي، استُشهد على أثره ثمانية معتقلين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضين وأخيرا محاولة تصفية وكالة "الأونروا" عبر تجميد تمويلها.
وأشار إلى أن سياسة الاحتلال الهادفة إلى تبديد حقوق شعبنا لن تمر في ظل صمت المجتمع الدولي العاجز عن توفير الحماية لأهلنا في قطاع غزة.
وأوضح دويكات، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا ولن يقبل بمشاريع التسوية، وسيواجه الاحتلال بصدره العاري والدفاع عن حقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية.
جنين
وفي جنين، شارك العشرات في الوقفة التي دعت إليها مديرية التربية والتعليم في مدرسة بنات مركة الأساسية ببلدة قباطية.
وشارك في هذه الوقفة مدير عام التربية والتعليم أحمد جرارعة، ورئيس مجلس قروي قرية مركة علي النافع، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفعاليات القرية، وبحضور الهيئة الإدارية والتعليمية وزهرات المدرسة.
وقال جرارعة، إن الشعب الفلسطيني يرفض الذل والهوان ولن يكسره أي أحد، وإن هذه الوقفات تبرهن على الوفاء الأصيل للقضايا الوطنية، وتجدد موقفنا الرافض لأي محاولات من شأنها تهميش الهوية الوطنية وتصفية قضية اللاجئين، عبر استهداف وكالة الغوث وتهديدها بقطع المساعدات عنها.
ورُفعت في الوقفة يافطات خُطت فوقها عبارات مناوئة للموقف الذي يطالب بوقف الإمدادات والمساعدات الخاصة بالأونروا.
يتبع...
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