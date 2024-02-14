وقفات تضامنية في عدة محافظات تننديدا بتجميد تمويل الأونروا وبجرائم الاحتلال في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شارك العشرات في وقفات تضامنية بعدة محافظات، اليوم الأربعاء، تنديدا بتجميد تمويل بعض الدول لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبالعدوان الإسرائيلي وجرائمه في قطاع غزة.

بيت لحم

ففي بيت لحم، نظمت مديرية التربية والتعليم وقفة دعم لوكالة "الأونروا"، إذ احتشد المئات من طلبة مدارس مدينة بيت لحم في ساحة المهد، ورفعوا يافطات كُتبت عليها عبارات التنديد بتقليص الخدمات والدعم لها، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

وقال مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم بسام جبر، إن تنظيم هذه الوقفة يراد منه إطلاق صرخة للعالم والضمائر الحية مفادها "كفى قتلا وتدميرا في قطاع غزة، نحن شعب يستحق الحياة، وعليكم أن تكونوا عند مسؤولياتكم في مساعدة شعبنا مع التأكيد على دعم الأونروا واستمرار عملها، لأن لها الدور الكبير في تقديم الخدمات في مجالي الصحة والتعليم".

وأشار جبر إلى أن محافظة بيت لحم يوجد فيها 8 مدارس تابعة "للأونروا" في المخيمات الثلاثة الدهيشة، وعايدة، والعزة، إضافة إلى بلدة بتير وقرية الولجة، وعليه، فإن أي تقليص للخدمات والدعم من شأنه إعاقة المسيرة التعليمية فيها وحرمان عدد كبير من الطلبة من حقهم المشروع في تلقي التعليم.

وأشاد بجهود الهيئات التدريسية الحريصة على مواصلة عملها في إنجاح المسيرة التعليمية رغم الظروف القاهرة، وتفويت الفرصة على المحتل في النيل من الاستحقاق الوطني المتمثل في التعليم.

نابلس

أما في نابلس، فشارك العشرات في وقفة دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في المدينة، تنديدا بتواصل جرائم الاحتلال بحق الأهالي في قطاع غزة، وبمشاركة القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في المحافظة.

وقال عضو لجنة التنسيق الفصائلي محمد دويكات، إن المجازر التي ترتكبها إسرائيل تستهدف كل الشعب الفلسطيني بدعم دولي، في غزة التي تشهد إبادة جماعية، وهناك أيضا جرائم تُرتكب في الضفة بما فيها القدس، كما يتعرض المعتقلون لقمع وحشي، استُشهد على أثره ثمانية معتقلين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضين وأخيرا محاولة تصفية وكالة "الأونروا" عبر تجميد تمويلها.

وأشار إلى أن سياسة الاحتلال الهادفة إلى تبديد حقوق شعبنا لن تمر في ظل صمت المجتمع الدولي العاجز عن توفير الحماية لأهلنا في قطاع غزة.

وأوضح دويكات، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا ولن يقبل بمشاريع التسوية، وسيواجه الاحتلال بصدره العاري والدفاع عن حقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية.

جنين

وفي جنين، شارك العشرات في الوقفة التي دعت إليها مديرية التربية والتعليم في مدرسة بنات مركة الأساسية ببلدة قباطية.

وشارك في هذه الوقفة مدير عام التربية والتعليم أحمد جرارعة، ورئيس مجلس قروي قرية مركة علي النافع، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفعاليات القرية، وبحضور الهيئة الإدارية والتعليمية وزهرات المدرسة.

وقال جرارعة، إن الشعب الفلسطيني يرفض الذل والهوان ولن يكسره أي أحد، وإن هذه الوقفات تبرهن على الوفاء الأصيل للقضايا الوطنية، وتجدد موقفنا الرافض لأي محاولات من شأنها تهميش الهوية الوطنية وتصفية قضية اللاجئين، عبر استهداف وكالة الغوث وتهديدها بقطع المساعدات عنها.

ورُفعت في الوقفة يافطات خُطت فوقها عبارات مناوئة للموقف الذي يطالب بوقف الإمدادات والمساعدات الخاصة بالأونروا.

يتبع...