Wednesday, 14 February 2024 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 5 شبان بالرصاص الحي والعشرات بـالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

2/14/2024 7:09:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-
أصيب، اليوم الأربعاء، خمسة شبان بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن مواجهات اندلعت ببلدة بيت أمر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية والعلوية، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

يتبع..


MENAFN14022024000205011050ID1107850990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث