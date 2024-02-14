إصابة 5 شبان بالرصاص الحي والعشرات بـالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-
أصيب، اليوم الأربعاء، خمسة شبان بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وذكرت الوكالة الرسمية، أن مواجهات اندلعت ببلدة بيت أمر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية والعلوية، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.
يتبع..
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