إصابة 5 شبان بالرصاص الحي والعشرات بـالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

وذكرت الوكالة الرسمية، أن مواجهات اندلعت ببلدة بيت أمر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية والعلوية، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

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