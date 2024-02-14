النجاح الوطنية تطلق مبادرة لتمكين طلبة غزة من استكمال تعليمهم الجامعي

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-أطلقت جامعة النجاح الوطنية، اليوم الأربعاء، مبادرة لتمكين طلبة غزة من استكمال تعليمهم الجامعي إلكترونيا كطلبة زائرين لفترة محدودة، دون أن يتحمل الطالب أو جامعته أي تكاليف مالية.

وجاءت هذه المبادرة بالشراكة مع اتحاد الجامعات المتوسطية

(UNIMED)، وصندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF)، في ظل الدمار غير المسبوق الذي يتعرض له القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، إذ هُدمت أو تضررت قرابة 70% من المؤسسات التعليمية في القطاع.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنه إدراكاً منها لضرورة استكمال التعليم، وضمان عدم إضاعة هذا الحق للطلبة، فإنها تعكف من خلال هذه الشراكة، وبالتنسيق مع الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، على تأسيس نظام تعليمي إلكتروني مبتكر مخصص للطلبة الجامعيين.

وأشارت إلى أنه ستجري المباشرة بتنفيذ المبادرة فور توفر الظروف الملائمة التي تتيح التحاق الطلبة بمساقاتهم الجامعية عن بعد، مؤكدة أنها جاءت استجابة إنسانية حثيثة لمعاناة طلبة غزة وتقديم الدعم اللازم لهم، للتخفيف من أعباء العدوان وآثاره المدمرة في مسيرتهم التعليمية.

وقالت الجامعة، إن المبادرة تقوم على الاستعانة بالرقمنة ومنصات التعلم الافتراضية، والموارد المفتوحة المشتركة، والدعم التقني والتعليمي، وشكلت المبادرة لجنة من الخبراء في التعليم عن بعد، لوضع الخطط اللازمة للعمل على دعم الطلبة بشكل مباشر فور تهيئة الظروف الملائمة لذلك، لضمان عدم حدوث أي فاقد تعليمي بسبب العدوان، إلى حين تعافي جامعات القطاع وقدرتها على استئناف المسيرة التعليمية لطلبتها.

ودعت، الجامعات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة إلى الانضمام إلى المبادرة لتقديم الدعم التعليمي اللازم.

يُذكر، أنه نتيجة العدوان الإسرائيلي حُرم نحو 608 آلاف طالب من حقهم في التعليم المدرسي، وأكثر من 90 ألف طالب جامعي، وفقد آلاف الطلبة أساتذتهم وزملاءهم ومعلميهم، إذ استُشهد 17 مدرساً جامعياً يحملون لقب بروفيسور، و59 مدرساً يحملون درجة الدكتوراه، و18 طالباً من حملة درجة الماجستير، ما أدى إلى تدمير العمود الفقري الأكاديمي لجامعات غزة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن خسائر قطاع التعليم في غزة تزيد على 720 مليون دولار.