النجاح الوطنية تطلق مبادرة لتمكين طلبة غزة من استكمال تعليمهم الجامعي

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-
أطلقت جامعة النجاح الوطنية، اليوم الأربعاء، مبادرة لتمكين طلبة غزة من استكمال تعليمهم الجامعي إلكترونيا كطلبة زائرين لفترة محدودة، دون أن يتحمل الطالب أو جامعته أي تكاليف مالية.
وجاءت هذه المبادرة بالشراكة مع اتحاد الجامعات المتوسطية
(UNIMED)، وصندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF)، في ظل الدمار غير المسبوق الذي يتعرض له القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، إذ هُدمت أو تضررت قرابة 70% من المؤسسات التعليمية في القطاع.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنه إدراكاً منها لضرورة استكمال التعليم، وضمان عدم إضاعة هذا الحق للطلبة، فإنها تعكف من خلال هذه الشراكة، وبالتنسيق مع الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، على تأسيس نظام تعليمي إلكتروني مبتكر مخصص للطلبة الجامعيين.
وأشارت إلى أنه ستجري المباشرة بتنفيذ المبادرة فور توفر الظروف الملائمة التي تتيح التحاق الطلبة بمساقاتهم الجامعية عن بعد، مؤكدة أنها جاءت استجابة إنسانية حثيثة لمعاناة طلبة غزة وتقديم الدعم اللازم لهم، للتخفيف من أعباء العدوان وآثاره المدمرة في مسيرتهم التعليمية.
وقالت الجامعة، إن المبادرة تقوم على الاستعانة بالرقمنة ومنصات التعلم الافتراضية، والموارد المفتوحة المشتركة، والدعم التقني والتعليمي، وشكلت المبادرة لجنة من الخبراء في التعليم عن بعد، لوضع الخطط اللازمة للعمل على دعم الطلبة بشكل مباشر فور تهيئة الظروف الملائمة لذلك، لضمان عدم حدوث أي فاقد تعليمي بسبب العدوان، إلى حين تعافي جامعات القطاع وقدرتها على استئناف المسيرة التعليمية لطلبتها.
ودعت، الجامعات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة إلى الانضمام إلى المبادرة لتقديم الدعم التعليمي اللازم.
يُذكر، أنه نتيجة العدوان الإسرائيلي حُرم نحو 608 آلاف طالب من حقهم في التعليم المدرسي، وأكثر من 90 ألف طالب جامعي، وفقد آلاف الطلبة أساتذتهم وزملاءهم ومعلميهم، إذ استُشهد 17 مدرساً جامعياً يحملون لقب بروفيسور، و59 مدرساً يحملون درجة الدكتوراه، و18 طالباً من حملة درجة الماجستير، ما أدى إلى تدمير العمود الفقري الأكاديمي لجامعات غزة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن خسائر قطاع التعليم في غزة تزيد على 720 مليون دولار.
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