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مستعمرون يهاجمون أربع عائلات في كيسان شرق بيت لحم

2/14/2024 7:09:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء، أربع عائلات في كيسان شرق بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات للوكالة الرسمية، إن حوالي 50 مستعمرا من "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا أربعة منازل في برية كيسان، وهي عبارة عن بيوت متنقلة وخيام تعود للمواطنين محمود إبراهيم عبيات، وعفيف حسان عبيات، وحسن يوسف عبيات، وإبراهيم عويضة سواركة، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على ترك منازلهم، دون معرفة مصير تلك المنازل.

وأشار عبيات إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين خلال الأيام الماضية، وآخرها الاعتداء على زوجة إبراهيم عويضة، والاستيلاء على 40 رأسا من الغنم ومركبة وجرار زراعي.


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