مستعمرون يهاجمون أربع عائلات في كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء، أربع عائلات في كيسان شرق بيت لحم.
وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات للوكالة الرسمية، إن حوالي 50 مستعمرا من "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا أربعة منازل في برية كيسان، وهي عبارة عن بيوت متنقلة وخيام تعود للمواطنين محمود إبراهيم عبيات، وعفيف حسان عبيات، وحسن يوسف عبيات، وإبراهيم عويضة سواركة، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على ترك منازلهم، دون معرفة مصير تلك المنازل.
وأشار عبيات إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين خلال الأيام الماضية، وآخرها الاعتداء على زوجة إبراهيم عويضة، والاستيلاء على 40 رأسا من الغنم ومركبة وجرار زراعي.
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