رفح تباد ... مناشدات واسعة تتصدر حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) استمرار العدوان الاسرائيلي في معبر رفح يثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلق حسام مصطفى: رفح يعني ٦٠ كيلو متر يعني منطقة ٨ ك × ٨ك فيها اكتر من مليون إنسان!!
اكبر كثافة سكانية في العالم!!
يعني كل كيلو في اكتر من ٢٧ ألف إنسان !!!
بيتم القصف والضرب وسط سكوت العالم!!!
وقال محمد السعيد: لا حول ولا قوه إلا بالله آخر مكان امن
لاهل غزه دون ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا اي وسيله من سبل الحياه متوفره يباد رفح تحت القصف الاسرئيلي الغاشم مليون واربعمائه الف مسلم
يقتلون الآن تحت صمت رهيب من كل العالم
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لكم الله يأهل غزه رفح آخر مكان أمنّ يباد
ونشرت صفا: محكمة العدل الدولية اتفرجي على أساس عملتوا اشي اسرائيل ضربت كل القرارات بعرض الحائط حسبي الله ونعم الوكيل.
وأضاف خالد: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كل واحد قاعد في الضلمه
حاضن عياله ومستني دوره.
وعلقت منال: أسبوع واسرائيل تهدد وتتوعد بإبادة جماعية لرفح إلى فيها مليون ونص يعني سكان غزة كاملة لأنه الباقي راح ضحية حرب قذرة.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رفح تباد ... مناشدات واسعة تتصدر حديث مواقع التواصل
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