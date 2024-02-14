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رفح تباد ... مناشدات واسعة تتصدر حديث مواقع التواصل .. استمع

2/14/2024 7:08:57 AM
(MENAFN- Amman Net) استمرار العدوان الاسرائيلي في معبر رفح يثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلق حسام مصطفى: رفح يعني ٦٠ كيلو متر يعني منطقة ٨ ك × ٨ك فيها اكتر من مليون إنسان!!
اكبر كثافة سكانية في العالم!!
يعني كل كيلو في اكتر من ٢٧ ألف إنسان !!!
بيتم القصف والضرب وسط سكوت العالم!!!

وقال محمد السعيد: لا حول ولا قوه إلا بالله آخر مكان امن
لاهل غزه دون ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا اي وسيله من سبل الحياه متوفره يباد رفح تحت القصف الاسرئيلي الغاشم مليون واربعمائه الف مسلم
يقتلون الآن تحت صمت رهيب من كل العالم
........،،
لكم الله يأهل غزه رفح آخر مكان أمنّ يباد

ونشرت صفا: محكمة العدل الدولية اتفرجي على أساس عملتوا اشي اسرائيل ضربت كل القرارات بعرض الحائط حسبي الله ونعم الوكيل.

وأضاف خالد: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كل واحد قاعد في الضلمه
حاضن عياله ومستني دوره.

وعلقت منال: أسبوع واسرائيل تهدد وتتوعد بإبادة جماعية لرفح إلى فيها مليون ونص يعني سكان غزة كاملة لأنه الباقي راح ضحية حرب قذرة.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رفح تباد ... مناشدات واسعة تتصدر حديث مواقع التواصل

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