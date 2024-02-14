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شل: الطلب العالمي على الغاز المسال سيقفز بـ 50% بحلول 2040

2/14/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت شركة شل العالمية، أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 % بحلول عام 2040، إذ تزيد الصين ودول في جنوب وجنوب شرق آسيا استخدامها للغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي.


وقالت شل في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2024، إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت 1.8% إلى 404 ملايين طن في 2023 من 397 مليونا في 2022، مضيفة أن نقص الإمدادات يبقي الأسعار وتقلبات الأسعار فوق المتوسطات التاريخية ويقيد النمو الاقتصادي.


وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ ذروته في بعض المناطق، إلا أنه يواصل الارتفاع عالميا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 625-685 مليون طن سنويا في عام 2040 وفقا لأحدث تقديرات القطاع.


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