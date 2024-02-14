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عباس يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى

2/14/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى من أجل تجنب هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح قد يسفر عن آلاف الضحايا.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله إن من شأن سرعة إنجاز الصفقة تجنيب الشعب الفلسطيني كارثة أخرى لا تقل خطورتها عن نكبة العام 1948.


كما حث الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة و"الدول العربية الشقيقة" على العمل بجدية لإنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب التي وصفها بالمدمرة.


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