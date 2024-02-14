قناة المسيرة: عدوان أمريكي-بريطاني بغارتين على منطقة الجبانة في الحديدة

قناة المسيرة: عدوان أمريكي-بريطاني بغارتين على منطقة الجبانة في الحديدة
التاريخ
2/14/2024 7:08:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة "المسيرة" اليمينة، اليوم الأربعاء، بأن منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، تعرضت لغارتين جويتين.
وذكرت القناة، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن "العدوان الأمريكي -البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة" بالحديدة.
RT
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