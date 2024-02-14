كم مرة يجب أن يزن الإنسان نفسه؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قياس الوزن يومياً لا يمنح نظرة ثاقبة على فقدان الوزن الإجمالي خلال محاولة التخسيس، فالوزن يتغير كل يوم، وإذا زاد في يوم بمعدل كيلوغرام ونصف عن اليوم السابق، فلا يعني ذلك أن الجسم زاد هذا المقدار بين عشية وضحاها.فمقدار الدهون والعضلات والعظم والماء يلعب دوراً هاماً في تقييم وزن الجسم. وهي معادلة لا يوفرها الميزان الشائع.



ووفق "ستادي فايندز"، الكثير من الذين يقومون بقياس الوزن يومياً ينتهي بهم الأمر إلى تطوير سلوكيات مهووسة، قد تتحول إلى اضطراب في الأكل، ما يفتح مجموعة جديدة تماماً من المشاكل.



وينصح الخبراء بأن يزن الإنسان نفسه مرة كل أسبوعين، وتقييم ما فعله خلال تلك الفترة الزمنية.



فإذا لاحظ أن مؤشر التغيرات يمضي على الطريق الصحيح، فيجب الاستمرار في نفس الإجراءات.



وإذا كانت نتيجة القياس تمضي في اتجاه غير مرغوب، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء بعض التعديلات حسب الحاجة.



كذلك، تعتبر الاستعانة بمتخصص في اللياقة البدنية من العوامل التي تساعد على نجاح عملية فقدان الوزن واستدامتها.

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