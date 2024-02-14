فرصة للاقتناء .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الأربعاء بمقدار 5 دنانير ، حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 330 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 290 دينارا وفقا لامين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
واضاف ديب لـ "الوكيل الاخباري" ان سعر الاونصة شهد هبوطا واضحا ووصل الى 1990 دولارا في التداولات العالمية .
وانخفض سعر غرام الذهب بالاردن اليوم 20 قرشا حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 40.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.9 دينارا للشراء منهم.
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