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اذاعة الجيش الاسرائيلي : ادارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح

2/14/2024 7:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.


يأتي هذا الإعلان بينما تفيد تقارير بأن عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.


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