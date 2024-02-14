اذاعة الجيش الاسرائيلي : ادارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح

اذاعة الجيش الاسرائيلي : ادارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح
التاريخ
2/14/2024 7:08:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.
يأتي هذا الإعلان بينما تفيد تقارير بأن عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.
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