إسبانيا وأيرلندا تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)دعت إسبانيا وأيرلندا إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا لمنع مزيد من التدهور.



وشدد البلدان على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعمها، وأكدا أن التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات.



وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده وأيرلندا طلبتا من المفوضية الأوروبية بحث مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان.