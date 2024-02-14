إسبانيا وأيرلندا تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت إسبانيا وأيرلندا إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا لمنع مزيد من التدهور.
وشدد البلدان على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعمها، وأكدا أن التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده وأيرلندا طلبتا من المفوضية الأوروبية بحث مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان.
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