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إصابة فلسطينيين في بيت أمر قرب الخليل

2/14/2024 7:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اصيب فلسطينيين اثنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية.


واندلعت المواجهات بعد توغل قوات إسرائيلية في البلدة التي تتعرض لاقتحامات إسرائيلية متكررة.

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