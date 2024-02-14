إصابة فلسطينيين في بيت أمر قرب الخليل

إصابة فلسطينيين في بيت أمر قرب الخليل
التاريخ
2/14/2024 7:08:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصيب فلسطينيين اثنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية.
واندلعت المواجهات بعد توغل قوات إسرائيلية في البلدة التي تتعرض لاقتحامات إسرائيلية متكررة.
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