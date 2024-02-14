جينيفر لوبيز وبن أفليك في العرض الأول لفيلمهما الرومانسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الرومانسي "هذه أنا الآن.. قصة حب- This Is Me...Now: A Love Story" برفقة زوجها النجم بن أفليك، في لوس أنجلوس، بالتزامن مع عيد الحب.
ويطرح الفيلم على منصة أمازون برايم بدءاً من يوم 16 فبراير (شباط) الجاري.
والفيلم عبارة عن استكشاف عميق وشخصي لحياة لوبيز ورحلتها، ويحمل أهمية خاصة لدى الزوجين، فهو مستوحى من قصة حبهما، حيث تصفه لوبيز بأنه "تجربة موسيقية"، تدمج الموسيقى والعناصر المرئية والسرد الرائع.
وتألقت لوبيز، في العرض الأول، الذي سبق عيد الحب بيوم واحد، بفستان أسود، وهي تسير بثقة وفرح جنباً إلى جنب مع أفليك.
وحضر العرض الأول عدداً كبيراً من النجوم مثل مارك أنتوني، وإيفا لانغوريا، وليا ريميني، وديريك هوج، و مريكا فيرارار، وفات جو، وزوتشيتل غوميز، وغيرهم.
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