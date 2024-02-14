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جينيفر لوبيز وبن أفليك في العرض الأول لفيلمهما الرومانسي

2/14/2024 7:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الرومانسي "هذه أنا الآن.. قصة حب- This Is Me...Now: A Love Story" برفقة زوجها النجم بن أفليك، في لوس أنجلوس، بالتزامن مع عيد الحب.
ويطرح الفيلم على منصة أمازون برايم بدءاً من يوم 16 فبراير (شباط) الجاري.


والفيلم عبارة عن استكشاف عميق وشخصي لحياة لوبيز ورحلتها، ويحمل أهمية خاصة لدى الزوجين، فهو مستوحى من قصة حبهما، حيث تصفه لوبيز بأنه "تجربة موسيقية"، تدمج الموسيقى والعناصر المرئية والسرد الرائع.


وتألقت لوبيز، في العرض الأول، الذي سبق عيد الحب بيوم واحد، بفستان أسود، وهي تسير بثقة وفرح جنباً إلى جنب مع أفليك.


وحضر العرض الأول عدداً كبيراً من النجوم مثل مارك أنتوني، وإيفا لانغوريا، وليا ريميني، وديريك هوج، و مريكا فيرارار، وفات جو، وزوتشيتل غوميز، وغيرهم.

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