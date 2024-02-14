الحنيفات: توقيع اتفاقية المصنع 16 لتصنيع المنتجات الزراعية الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة اتفاقية مع مصنعين في القطاع الزراعي والصناعي ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.

ويأتي المشروع في إطار أهمية الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتشجع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع إضافة الى أهمية منطقة المفرق التنموية وشركة المدن الصناعية.



وأكد الحنيفات أن هذان المصنعان سيعملان على خلق فرص عمل تصل إلى 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم انشاؤهم لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً إضافة الى تقليل الاستيراد والتي تصل الى ملايين الدولارات سنويا.

وأضاف أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والابتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.



وبين حنيفات أنه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16 مصنعا لغايات الصناعات الغذائية في عدد من المحافظات إضافة إلى المصانع التي يتم انشائها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار, وسيصل حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية إلى 200 مليون دينارا أردنياً خلال خمس سنوات و3 مليون دينارا أردنياً لمشروع مجمع الصناعات الغذائية .