فيديو - الاحتلال يجبر النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



ومنذ أسابيع، يفرض الاحتلال حصارا صارما على مجمع ناصر، وطالب بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى.



ويطلق الجيش الإسرائيلي النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخله.