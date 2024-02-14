أحد أسرار طول العمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الأطباء مدى أهمية التحكم في مستوى السكر بالدم لإطالة العمر والحفاظ على الصحة، وكيفية الوقاية من مضاعفاته، والحفاظ على مستوى سكر مثالي.

ووفقا للأطباء، داء السكر، مرض يمكنه تقصير عمر الإنسان وجعل حياة المصاب به سيئة ومزعجة، لأنه يسبب مضاعفات خطيرة. فما هي المضاعفات المرتبطة بداء السكري الأكثر انتشارا، وكيف يمكن الوقاية منها عن طريق التحكم في السكر وما هي الإجراءات الوقائية؟

مضاعفات داء السكري الأكثر انتشارا:

1ـ العمى، يتعرض المصاب بداء السكري إلى فقدان حاسة البصر، بسبب تلف شبكية العين.

2ـ قرح عصبية تغذوية، هي إحدى مضاعفات داء السكري الخطيرة، تظهر على شكل جروح وتقرحات طويلة الأمد غير قابلة للشفاء.

3ـ قصور الكلى، يعتبر داء السكري السبب الرئيسي لمشكلات الكلى واضطراب الدورة الدموية الدقيقة، ما يؤدي إلى أمراض عديدة.

4- ارتفاع مستوى ضغط الدم، يمكن أن يكون ارتفاع مستوى ضغط الدم إشارة تحذيرية إلى وجود مشكلات في الكلى ومضاعفات أخرى خطيرة.

5- احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، تشكل أمراض الأوعية الدموية خطرا حقيقيا على القلب والدماغ، وهذه تظهر عادة لدى المصابين بداء السكري.



الوقاية والسيطرة على مرض السكري:

- مراقبة مستوى السكر في الدم بصورة منتظمة: يعتبر الحفاظ على المستوى المثالي للغلوكوز في الدم أمرا مهما لمنع المضاعفات.



ويتراوح المستوى الطبيعي للغلوكوز في مصل الدم على الريق من 3.3 إلى 5.5 مليمول لكل لتر. إذا ظهر أن المستوى أعلى، يجب استشارة الطبيب وإجراء فحوصات أخرى، من أجل تحديد الأسباب مبكرا ومنع حصول مضاعفات.

روسيا اليوم