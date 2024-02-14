القائد الجديد للجيش الأوكراني يزور الجبهة ويصف الوضع بأنه معقّد للغاية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، أنه زار المناطق الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية مع وزير الدفاع رستم أوميروف، حيث اعتبر أنّ الوضع على الأرض ((معقّد للغاية ومتوتّر)).



وقال سيرسكي عبر تطبيق ((تلغرام))، إنّ ((المحتلّين الروس يواصلون زيادة جهودهم كما يفوق عددهم)) عدد القوات الأوكرانية، وذلك بينما تكافح أوكرانيا لتجديد صفوف جيشها وفيما لم تتلقَّ المساعدات العسكرية الأميركية التي تحتاجها للمواجهة .



وأضاف سيرسكي وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: ((نبذل قصارى جهدنا لمنع العدو من التقدّم في أراضينا وللحفاظ على مواقعنا. نحن نتخذ كلّ الإجراءات الممكنة لتقليل خسائرنا وإنقاذ حياة جنودنا)).



وجاء ذلك فيما أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء تدمير سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم في البحر الأسود.

الشرق الأوسط