القائد الجديد للجيش الأوكراني يزور الجبهة ويصف الوضع بأنه معقّد للغاية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، أنه زار المناطق الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية مع وزير الدفاع رستم أوميروف، حيث اعتبر أنّ الوضع على الأرض ((معقّد للغاية ومتوتّر)).
وقال سيرسكي عبر تطبيق ((تلغرام))، إنّ ((المحتلّين الروس يواصلون زيادة جهودهم كما يفوق عددهم)) عدد القوات الأوكرانية، وذلك بينما تكافح أوكرانيا لتجديد صفوف جيشها وفيما لم تتلقَّ المساعدات العسكرية الأميركية التي تحتاجها للمواجهة .
وأضاف سيرسكي وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: ((نبذل قصارى جهدنا لمنع العدو من التقدّم في أراضينا وللحفاظ على مواقعنا. نحن نتخذ كلّ الإجراءات الممكنة لتقليل خسائرنا وإنقاذ حياة جنودنا)).
وجاء ذلك فيما أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء تدمير سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم في البحر الأسود.
الشرق الأوسط
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