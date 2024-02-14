9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد 9 فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح، في قصف الاحتلال مدينة غزة، الذي يدخل يومه الحادي والثلاثين بعد المئة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في غارتين من طائرات الاحتلال استهدفتا منازل في حيي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتل الهوا في الجنوب الغربي، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.



وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء، و145 جريحا، ما يرفع عدد الشهداء إلى 28576، والجرحى إلى 68291، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.