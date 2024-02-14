مسؤول بولندي يحذر سياسيين أوكرانيين من مغبة استخدام لغة بانديرا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان البولندي بيوتر زغورزيلسكي، عمدة مدينة لفوف أندريه سادوفوي باستخدام "لغة بانديرا" وشدد على عدم جواز وجود مثل هذا الخطاب في أوكرانيا.



وفي وقت سابق، اتهم عمدة لفوف المزارعين البولنديين الذين سكبوا الحبوب الأوكرانية من الشاحنات احتجاجا على تدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى بولندا، بأنهم "محرضون موالون لروسيا".



وقال البرلماني البولندي: "أقترح على عمدة مدينة لفوف سادوفوي، أن يشرب كوبا من الماء قبل أن يقول أي شيء، لأنه غالبا ما يبدو أنه يتحدث لغة بانديرا، التي لا يجوز أن تكون لغة التواصل في أوكرانيا".



كما أعرب زغورزيلسكي، عن دعمه للمزارعين المحتجين في بولندا.

وأضاف: "إنها فضيحة أن يتم السماح بدخول أغذية، بأسعار تنافسية وتركيبة كيميائية غير معروفة، إلى بولندا".



كما انتقد زغورزيلسكي، نائب وزير الاقتصاد والتجارة الأوكراني تاراس كاتشكا، الذي قال في وقت سابق إن البولنديين المحتجين باتوا على وشك البدء في قتل الأوكرانيين.



وتابع البرلماني القول: "من الأفضل له أن يخفف من تصريحاته، لأن أوكرانيا ليس لديها ولن يكون لديها صديق مخلص مثل بولندا".



وطالب نائب رئيس مجلس النواب بالبرلمان البولندي، الوزير الأوكراني بعدم إهانة المزارعين البولنديين، وأشار إلى أن هذا قد يؤدي لتدهور العلاقات بين البلدين.



RT