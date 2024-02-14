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حماس تحذر من الوضع الكارثي في مستشفى ناصر

2/14/2024 6:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


يأتي التحذير بعد أن أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين على إخلاء المجمع الطبي المحاصر منذ أكثر من أسبوعين.

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