حماس تحذر من الوضع الكارثي في مستشفى ناصر
التاريخ
2/14/2024 6:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
يأتي التحذير بعد أن أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين على إخلاء المجمع الطبي المحاصر منذ أكثر من أسبوعين.
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