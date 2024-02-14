بسبب تعليمات الإنصات فقط.. عضو في الوفد الإسرائيلي ينسحب من المفاوضات

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشف موقع "واللا" العبري جانبًا من كواليس زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، للتباحث بشأن صفقة الأسرى مع حماس، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع أحد أبرز أعضاء الوفد من طرح رؤية جديدة بشأن الصفقة.

ويجري الحديث عن اللواء احتياط نيتسان ألون، المكلّف من الجيش بملف الأسرى الإسرائيليين، والذي أخبر نتنياهو أن لديه رؤية جديدة بشأن هذا الملف سيعرضها خلال اجتماعات القاهرة.

الموقع أكد أنه تحدث مع 3 مصادر على صلة بالزيارة، أبلغوه أن ألون عرض على نتنياهو رؤية جديدة لحل أزمة الأسرى، في ظل الفجوة بين مطالب حماس وبين الشروط الإسرائيلية، إلا أن رئيس الوزراء رفض طلبه، إلى الحد الذي دفعه لإيفاد مستشاره المقرب أوفير فالك، ضمن الوفد، للتيقن من التزام ألون بتعليماته.

وأوضح أن ألون قرر الانسحاب من الوفد الإسرائيلي، ولم يسافر إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماعات التي ضمَّت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولفتت المصادر، إلى أن ما حدث "يعني أن نتنياهو لم يمنح الوفد الإسرائيلي سوى مساحة صغيرة جدًّا للمناورة".

"الإنصات فقط"

وأضافت المصادر أن إيفاد نتنياهو مستشاره المقرب للمرة الأولى منذ بدء الحرب في مهمة من هذا النوع "تعني أنه أراد أن يتيقن من تنفيذ تعليماته التي تنص على الإنصات فقط".

وانتقد مصدر إسرائيلي لم يكشف هويته، تعليمات نتنياهو بـ "الإنصات فقط" لما يدور في الاجتماع، وأخبر الموقع أنه "طالما أراد أن ينصت الوفد فقط ولا يتحدث، كان يكفي وجود أُذنين فقط بدلًا من 12 أذنًا"، أي أنه كان يكفي حضور مسؤول إسرائيل واحد بدلا من 6 مسؤولين شاركوا في الاجتماع، قبل عودتهم إلى تل أبيب مساء الثلاثاء.

وكشف مصدر آخر على صلة بالموضوع، تحدث مع الموقع، أنه خلال محادثات أجريت ضمن الاستعدادات لزيارة الوفد إلى القاهرة، أبلغ ألون رئيس الوزراء أن هناك رؤية جديدة أعدها، فرفض نتنياهو أن يطرحها خلال الزيارة، ولكن المصدر لم يتطرَّق لطبيعة الرؤية الجديدة.

وأضاف أن "ألون وجد أنه في ظل واقع كهذا، لا طائل من انضمامه للوفد، ومن ثم اكتفى بإرسال نائبه أورن سيتر".

وحصل موقع "واللا" على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول إرسال مستشار نتنياهو مع الوفد.

وذكر مكتب نتنياهو أن "انضمام فالك للوفد جاء كإضافة؛ لتعزيز طاقم التفاوض الإسرائيلي".

وفي المقابل، اضطر الجيش للرد على التطور، الذي يمكن أن يؤشر على حالة من فقدان الثقة، وقال في بيان نقله الموقع إن "مندوبًا آخرَ كبيرًا من قبل القيادة الاستخبارية الإسرائيلية، يعمل على ملف المخطوفين، وهو الملف الذي يتولاه ألون، شارك في محادثات القاهرة".



