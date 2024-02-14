وزير المالية: لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة أموال المقاصة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /قال وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء،“لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة”، مشيراً إلى أن المباحثات ما زالت مستمرة.

وأضاف بشارة:“كما ولم يتم تحويل أي أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية إلى النرويج، وإسرائيل ما زالت تشترط عدم تحويل الأموال التي ستصل إلى النرويج إلى السلطة”.

وقال بشارة:” إن الحكومة الإسرائيلية بدأت باقتطاع مبالغ عن ديون شركة كهرباء القدس، والأخيرة تقوم بتضخيم ديونها على الحكومة الفلسطينية”.

وأكد أن اجمالي المعدل الشهري لأموال المقاصة انخفض بعد السابع من أكتوبر إلى 700 مليون شيكل، مشيراً إلى أن إسرائيل تقتطع ثلثي هذا المبلغ بذرائع مختلفة.

وأشار بشارة إلى أنهم يتوقعون انكماش في الاقتصاد الفلسطيني ما بين 30- 40% على أساس سنوي.