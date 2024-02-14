وزير المالية: لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة أموال المقاصة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN /قال وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء،“لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة”، مشيراً إلى أن المباحثات ما زالت مستمرة.
وأضاف بشارة:“كما ولم يتم تحويل أي أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية إلى النرويج، وإسرائيل ما زالت تشترط عدم تحويل الأموال التي ستصل إلى النرويج إلى السلطة”.
وقال بشارة:” إن الحكومة الإسرائيلية بدأت باقتطاع مبالغ عن ديون شركة كهرباء القدس، والأخيرة تقوم بتضخيم ديونها على الحكومة الفلسطينية”.
وأكد أن اجمالي المعدل الشهري لأموال المقاصة انخفض بعد السابع من أكتوبر إلى 700 مليون شيكل، مشيراً إلى أن إسرائيل تقتطع ثلثي هذا المبلغ بذرائع مختلفة.
وأشار بشارة إلى أنهم يتوقعون انكماش في الاقتصاد الفلسطيني ما بين 30- 40% على أساس سنوي.
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