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الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور

2/14/2024 6:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء، بعدما أدت بيانات أظهرت بشكل غير متوقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيشرع في خفض أسعار الفائدة.


وتجاوز الدولار مستوى 150 يناً للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي، مما دفع كبير مسؤولي العملة اليابانية إلى التلويح بالتدخل إذا استمرت انخفاضات الين السريعة وشديدة الخطورة.


ويتأثر سعر الين أمام الدولار بعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي ارتفعت قبل أن تسجل ذروة جديدة في شهرين ونصف عند 4.332% اليوم الأربعاء.


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