الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء، بعدما أدت بيانات أظهرت بشكل غير متوقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيشرع في خفض أسعار الفائدة.
وتجاوز الدولار مستوى 150 يناً للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي، مما دفع كبير مسؤولي العملة اليابانية إلى التلويح بالتدخل إذا استمرت انخفاضات الين السريعة وشديدة الخطورة.
ويتأثر سعر الين أمام الدولار بعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي ارتفعت قبل أن تسجل ذروة جديدة في شهرين ونصف عند 4.332% اليوم الأربعاء.
MENAFN14022024000208011052ID1107850763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.