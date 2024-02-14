10 حالات فقط حول العالم .. امرأة تلد مرتين خلال 6 أشهر

في حادثة نادرة، أنجبت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مرتين خلال ستة أشهر فقط، وبحسب تقارير إعلامية، فقد أنجبت السيدة طفلين، أحدهما يبلغ الآن من العمر سنة واحدة والآخر عمره 6 أشهر.

وفقًا للتقرير، أوضحت جيسيكا وهي مصففة شعر أن ذلك ممكن فقط من خلال عملية الحمل الفائق حيث يمكن من خلاله للمرأة أن تحمل مرة أخرى، حتى لو كانت حاملاً بالفعل، ويعتبر الحمل الفائق حالة طبية نادرة للغاية حيث يولد طفلان في نفس الرحم في أوقات منفصلة وهو نادر عند البشر ويتم ملاحظته في الحيوانات بشكل متكرر. وبحسب التقارير فإن الحمل الفائق هو حالة نادرة جدًا، وحتى الآن تم الإبلاغ عن 10 حالات فقط من هذه الحالة في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع timesnownews.

ما هو الحمل الفائق؟

يُزرع الجنين في بطانة الرحم ويبدأ في النمو خلال الدورة الشهرية التالية، تحدث نفس الأحداث، وينضم الجنين الجديد إلى الآخر في الرحم. يعد الحمل الفائق نادرًا جدًا لدرجة أن الباحثين ليس لديهم بيانات كافية لتأكيد الأسباب.

عملية الحمل الفائق هي الطريقة التي يتجاوز بها الحمل الجديد حواجز الجسم الطبيعية التي تمنع الحمل الجديد أثناء حمل المرأة.

هل الحمل الفائق توأمان؟

إن الحمل الفائق في التوائم غير ممكن، لكن حالات الحمل الفائق تشبه حالات الحمل التوأم في بعض النواحي. تمامًا مثل التوائم، يتشارك جنينان في نفس الرحم ويتطوران جنبًا إلى جنب ويتم ولادة كلا الطفلين في نفس الوقت. ولكن على عكس التوائم، لا تتشكل الأجنة الناتجة عن الحمل الفائق أثناء الدورة الشهرية المماثلة.

ما مدى شيوع الحمل الفائق؟

يعد الحمل الفائق نادرًا جدًا عند البشر، حيث لا يوجد حتى الآن سوى 10 حالات مؤكدة في جميع أنحاء العالم. وتنتشر هذه الحالة بشكل أكبر في القوارض والثدييات الصغيرة والأسماك.



