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مقتل 4 أشخاص في سلسلة إطلاق نار «عشوائي» في لوس أنجليس

2/14/2024 6:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت السلطات الأمريكية أن أربعة أشخاص، من بينهم قاصر، لقوا حتفهم، وجرى احتجاز اثنين مشتبه بهما، إثر سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائية، على ما يبدو، في شوارع مقاطعة "لوس انجليس" جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت السلطات الأمريكية في مؤتمر صحفي إن الهجمات وقعت ليلة الاثنين، بطول منطقة صناعية وسكنية واسعة، ذات كثافة سكانية عالية، في المقاطعة. وأصيب شخص خامس، ولكن حالته مستقرة بأحد المستشفيات، حسب شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأضافت السلطات أن المشتبه بهما ينتميان إلى إحدى العصابات.

ووقعت الهجمات حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء، في مدينة "بيل" عندما كانت السلطات تتعامل مع بلاغ حول إطلاق نار.

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