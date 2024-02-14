لاعبو كوريا الجنوبية يعتدون على سون

كشف تقرير صحفي بريطاني، تفاصيل مثيرة حدثت بين لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، قبل مواجهة الأردن في كأس آسيا 2023.



وكان منتخب الأردن تغلب على نظيره الكوري الجنوبي في نصف النهائي بهدفين دون رد، قبل أن تخسر كتيبة النشامى في النهائي أمام قطر بنتيجة (3-1)، وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن شجارًا وقع بين لاعبي المنتخب الكوري عشية مواجهة الأردن، نتج عنه إصابة سون هيونغ مين نجم توتنهام في إصبعه.

وأضافت أن لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، اجتمعوا لتناول وجبة العشاء ليلة مباراة الأردن، لكن اللاعبين الشباب فضلوا الانتهاء سريعًا للعب تنس الطاولة، ما أثار غضب القائد سون الذي طلب منهم العودة.

وأوضحت الصحيفة: "طلب سون قوبل بالرفض من قبل بعض اللاعبين الأصغر سنًا، ليحدث عراكًا بالأيدي كان ضحيته سون الذي أصيب في إصبعه".

وظهر سون مرتديًا ضمادة على إصبعه خلال المباراة الأخيرة لتوتنهام أمام برايتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

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