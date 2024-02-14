مطار دبي الدولي يتربع على عرش مطارات العالم في فبراير

تربع مطار دبي الدولي للشهر الثاني على التوالي على قمة المطارات العالمية في اجمالي حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معا، مسجلا 4.730 مليون مقعد مجدول على الرحلات المغادرة خلال فبراير الجاري وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشف التقرير الشهر أن مطار دبي واصل الاحتفاظ بالصدارة العالمية متجاوزا نظيره الأمريكي «هارتسفيلد أتلانتا» بأكثر من 245 ألف مقعد مجدول.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي خلال فبراير الجاري بلغ أكثر من 4.730 ملايين مقعد مجدول، ليأتي في المركز الأول عالميا مرتفعا 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات مقارنة مع مستويات 2019، في حين جاء مطار أتلانتا هارتسفيلد- جاكسون الدولي الذي سجل 4.484 ملايين مقعد مجدول في المركز الثاني، وهو الامر الذي جاء بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده، ونشاط الحركة السياحية والتجاري والاقتصادية في دبي.

وبحسب التقرير الشهري حل مطار طوكيو الدولي «هانيدا» في المركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الإجمالية بـ 4.211 ملايين مقعد، يليه مطار جوانزو الدولي بنحو 4.172 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار شانغهاي في المركز الخامس بـ 3.899 ملايين مقعد، يليه مطار هيثرو في لندن في المركز السادس بـ 3.887 ملايين مقعد ثم مطار دالاس فورت ورث بـ 3.777 ملايين مقعد.

وجاء مطار «دنفر» في المركز الثامن مسجلاً 3.544 ملايين مقعد. ثم جاء مطار بكيين بـ 3.51 ملايين مقعد مجدول، أما مطار «استنبول» الذي جاء في المركز العاشر سجل 3.50 ملايين مقعد.

ويحتل مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في السعة على الرحلات الدولية منذ نحو 10 سنوات، لكنه بات يتصدر الآن وللشهر الثاني على التوالي المؤشر العام لحركة الرحلات (الدولية والمحلية)، علماً أن حركة النقل الجوي في «دبي الدولي» تقتصر على السفر الدولي بالدرجة الأولى، ما يشير إلى النمو الهائل الذي يواصل المطار تسجيله كأكبر محور للنقل في العالم.

وبحسب الموقع الشبكي لمطارات دبي فقد بلغ اجمالي عدد شركات الطيران في المطار نحو 95 شركة طيران تخدم 250 وجهة في 104 دول بقارات العالم الست، واظهر الموقع ارتفاعاً متواصلاً في شبكة الربط الدولية في أكبر محور للنقل الجوي بالعالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

وتواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً مستمراً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين اللتين تستحوذان على الجزء الأكبر من الرحلات الجوية والوجهات، وتتخذان من «دبي الدولي» مركزاً لعملياتهما.

وأظهرت البيانات نشاط متنامي في حركة الطيران عبر مطار دبي مع استئناف حركة النقل الجوي إلى مزيد من الوجهات حول العالم، والتوسعات المتواصلة للناقلات العاملة في المطار، فضلاً عن إضافة مزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة، وافتتاح وجهات جديدة.

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