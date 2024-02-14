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محاولة النجاة من عقوبة «أندرتيكر».. موسم الرياض يستعد لإطلاق أول تجربة WWE

2/14/2024 5:22:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد موسم الرياض لإطلاق تجربة WWE الأولى في العالم، يوم 16 فبراير الجاري في بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض.

وفي بيان رسمي، لهيئة الترفيه السعودية قالت: "ستتيح هذه التجربة لعشاق WWE الدخول في عالم من الإثارة والتشويق تحت أضواء حلبة النزال، وتضم منطقة WWE عدة تجارب تأخذ زوارها في رحلات تحاكي واقع العروض التي يفضلونها، حيث يمكن للزوار مشاهدة لقطات تاريخية لمواجهات أبطال WWE الأشهر عبر التاريخ، وسماع المؤثرات الصوتية التي تحكي قصص WWE ونجومها والتفاعل مع شاشات العرض المطورة".

وتابع البيان: "وتعتبر منطقة WWE Super Dome الساحة التي توقد الحماس بمحبي عروض WWE، تتمحور هذه التجربة حول الشعور بإثارة التواجد في الحلبة، وفي منطقة Backstage، يمنح المشجعون الفرصة لتشكيل شخصياتهم الخاصة وتصميم دخول الحلبة واختيار المؤثرات الصوتية ليصبحوا نجوم عروض WWE، وتضم منطقة معرض The Crown Jewel، الذي يستعرض أشهر ألقاب البطولات في تاريخ WWE، حيث يتجول الزوار إلى جانب أحداث تمتد لأكثر من 40 عامًا من WrestleMania متيحة لهم فرصة مشاهدة قطع أصلية تعرض لأول مرة".

وأتم البيان: "لإضفاء المزيد من التشويق، تستقبل تجربة Undertaker's
Graveyard Escape الزوار في مغامرة لمحاولة النجاة من عقوبة "أندرتيكر" عبر حل بعض الألغاز".


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