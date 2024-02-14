إنقاذ عربي للأرجنتين بعد فعلة ميسي

يدرس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، العديد من الخيارات لخوض مباريات الأجندة الدولية الخاصة بشهر مارس المقبل، بعد الأزمة الاخيرة لليونيل ميسي قائد التانغو.

وكان ميسي اعتذر عن الظهور في مباراة استعراضية أقيمت مؤخرًا في هونغ كونغ رفقة فريقه إنتر ميامي بداعي الإصابة، مما تسبب في حالة غضب جماهيرية كبيرة ضد النجم الأرجنتيني.

وبناء على ذلك، أصدر الاتحاد الصيني لكرة القدم، بيانًا رسميًا قبل أيام قليلة، أكد خلاله التراجع عن تنظيم أي مباراة يشارك فيها ميسي، وبالتالي، تم إلغاء المباراتين الوديتين للمنتخب الأرجنتيني في الصين أمام نيجيريا وكوت ديفوار خلال الشهر المقبل.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الأرجنتيني جاستون إيدول عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" فإن اتحاد كرة القدم الأرجنتيني سيحدد كل ما يتعلق بالأجندة الدولية خلال مارس المقبل، في غضون ساعات قليلة.

وأوضح أن الفكرة حتى الآن هي الإبقاء على مواجهتي نيجيريا وكوت ديفوار ولكن في مكان آخر، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا بحث العديد من الخيارات في الشرق الأوسط مثل السعودية وقطر، وسيكون الخيار الثالث هو خوض المواجهات بالولايات المتحدة الأمريكية.

لكن رغم ذلك، أشار الإعلامي الأرجنتيني إلى أنه لم يتم التأكد من الحفاظ على مواجهتي كوت ديفوار ونيجيريا بالوقت ذاته، لذا فإن القرار سيتم اتخاذه خلال ساعات قليلة.

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