منعًا لفتنة عربية.. رسالة عقلانية من موسى التعمري نجم منتخب الأردن

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبر موسى التعمري نجم منتخب الأردن ومحترف مونبلييه الفرنسي، عن استيائه من "المناكفات التي تخرج عن الروح الرياضية".
وكتب التعمري عبر حسابه في فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "طوينا صفحة كأس آسيا بإنجابيتها وسلبياتها، وقدر الله وما شاء فعل".
وأضاف: "المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية، نتمنى ألا تخرج عن الروح الرياضية، وأن يتم تجنب الانجرار وراء فتنة الذباب الإعلامي والإلكتروني".
وأوضح التعمري: "العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى".
وختم التعمري: "تركيزنا وهدفنا في المرحلة المقبلة، ينصب حول العمل على تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".
وكان التعمري أحد نجوم بطولة كأس آسيا، حيث ساعد منتخب الأردن على الوصول للقاء النهائي لأول مرة بتاريخه.
وتوج منتخب قطر باللقب بعد تفوقه على الأردن في النهائي 3-1، فيما تفوق التعمري ورفاقه على المنتخب العراقي في ثمن النهائي بنفس النتيجة.
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