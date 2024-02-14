منعًا لفتنة عربية.. رسالة عقلانية من موسى التعمري نجم منتخب الأردن

عبر موسى التعمري نجم منتخب الأردن ومحترف مونبلييه الفرنسي، عن استيائه من "المناكفات التي تخرج عن الروح الرياضية".

وكتب التعمري عبر حسابه في فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "طوينا صفحة كأس آسيا بإنجابيتها وسلبياتها، وقدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية، نتمنى ألا تخرج عن الروح الرياضية، وأن يتم تجنب الانجرار وراء فتنة الذباب الإعلامي والإلكتروني".

وأوضح التعمري: "العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى".

وختم التعمري: "تركيزنا وهدفنا في المرحلة المقبلة، ينصب حول العمل على تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".

وكان التعمري أحد نجوم بطولة كأس آسيا، حيث ساعد منتخب الأردن على الوصول للقاء النهائي لأول مرة بتاريخه.

وتوج منتخب قطر باللقب بعد تفوقه على الأردن في النهائي 3-1، فيما تفوق التعمري ورفاقه على المنتخب العراقي في ثمن النهائي بنفس النتيجة.

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