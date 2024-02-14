لايبزيغ يضع فينيسيوس ضمن قائمة تاريخية بجوار مبابي وميسي

انضم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لقائمة تاريخية بدوري أبطال أوروبا، بمشاركته في مباراة لايبزيغ، على ملعب ريد بول آرينا، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فقد وصل فينيسيوس لمباراته رقم 50 في دوري أبطال أوروبا، وأصبح خامس أصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا بعمر 23 عامًا و216 يومًا.

ويسبق فينيسيوس في القائمة كل من:

إيكر كاسياس (22 عامًا و155 يومًا)، وسيسك فابريجاس (22 عامًا و331 يومًا)، وكيليان مبابي (22 عامًا و339 يومًا)، وليونيل ميسي (23 عامًا و166 يومًا)

يذكر أن ريال مدريد فاز على

لايبزيغ في لقاء الأمس بهدف نظيف أحرزه إبراهيم دياز، في الدقيقة 48.

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