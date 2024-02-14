«الشارقة الخيرية» تستهدف من خلال «جود» جمع 136 مليون درهم لرمضان

كشفت جمعية الشارقة الخيرية، عن مستهدفات ومخصصات مشاريع حملتها الرمضانية "جود" للعام الجاري 2024، والتي تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم إطلاقه صباح أمس بفندق شيراتون الشارقة، برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، حيث تستهدف جمع 136 مليون درهم، وتعول على المحسنين تسليم زكاة أموالهم من خلال الجمعية، حيث ترتكز النسبة الكبرى من مستهدفات الحملة على تبرعات المحسنين من الزكاة، كما أنه تم تخصيص 65.1 مليون درهم لتغطية المشاريع ال5 الرئيسية للحملة، حيث تم اعتماد 12.4 مليون درهم لتوفير 830 ألف وجبة إفطار صائم داخل وخارج الدولة، إلى جانب توصيل مستحقات السلة الرمضانية إلى 17250 مستفيد بتكلفة 1.7 درهم، كما نستهدف توزيع زكاة الفطر لصالح 40 ألف شخص بتكلفة 3.2 ملايين درهم، وكسوة العيد لصالح 2875 مستفيد بتكلفة 862500 درهم من المسجلين بكشوف المساعدات داخل الدولة، بجانب 2200 مستفيد آخرين في عدد من المناطق في جمهورية مصر العربية بتكلفة 200 ألف درهم وبالتعاون مع سفارة الدولة في القاهرة، بالإضافة إلى تخصيص مليون درهم لدعم مبادرة تفريج كربة النزلاء بالمنشآت العقابية والإصلاحية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وحضور المؤتمر الصحفي، محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات والإدارات الفرعية والأقسام والموظفين.

تثمين

وثمن الدكتور يعقوب النقبي عضو مجلس الإدارة دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، ولما يقدمونه من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخيري.

وقال: نولي الحملة الرمضانية اهتماماً بالغاً، إذ تعد بمثابة الحملة الأم لدعم سائر حملات ومشاريع الجمعية على مدار العام، وتراهن على عطاء أهل الخير وسفراء البسمة في التبرع ووضع زكاة أموالهم لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويُضاعف فيها الأجر والثواب، ومن هذا المنطلق ومواصلة لجهودنا الإنسانية فقد وضعت اللجنة العليا للحملة الرمضانية "جود" خططا مدروسة لتحقيق المستهدفات المرجوة.

من جانبه أشاد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي بدعم المحسنين للحملة الرمضانية خلال العام 2023، والتي حققت زيادة على المستهدفات بنسبة 3% ، حيث كان المستهدف 125 مليون درهم، فيما بلغ الدخل النهائي 129 مليون درهم، متأملا، أن تحقق الحملة تطلعاتنا لهذا العام حيث تنتظرنا الكثير من المشاريع الخيرية التي تدعم في المقام الأول تمكين الانسان للاعتماد على نفسه وتحقيق استقراره، وقد راعينا تضمين عدد من المبادرات الخيرية التي تلمس الاحتياجات الرئيسية للمستحقين، داعيا المحسنين إلى المساهمة مع الجمعية في تنفيذ مشاريع الحملة.

استعراض

من جانبه استعرض علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار، مستهدفات الحملة الرمضانية "جود" مؤكدا أن الجمعية تستهدف جمع 136 مليون درهم، كما أن اللجنة العليا للحملة الرمضانية بالتنسيق مع إدارة المشاريع والعون الخارجي استهدفت تضمين عدد من المبادرات الخارجية والتي ستشمل توصيل شبكات المياه بين سكان عدد من المناطق التي تعاني ندرة وشح المياه، إلى جانب بناء وتشييد عدد من المجمعات السكنية بما يضمن للمعوزين الاستقرار والحياة الآمنة إلى جانب إطلاق الحملات الطبية لتجوب المناطق النائية حول العالم.

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