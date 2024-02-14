الأرصاد: العين سجلت أعلى كمية أمطار بواقع 175 ملم

سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على اوحلة و والبصيرة والحلاه وجبل الحيل ومناطق متفرقة بالفجيرة، وعلى مليحة وكلباء وخورفكان بالشارقة وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه الفجيرة، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى جريان وادي الحلو في الشارقة ووادي مي بالفجيرة.

واستمر طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وظهرت السحب على بعض المناطق الشرقية مع سقوط أمطارمتفاوتة، وحدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح الخميس مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج، قد يضطرب مع السحب في بحر عمان.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس "الخميس" صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة لسقوط أمطار.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته اليوم بشأن توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى مجموع لكميات الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري في 5 مناطق وهي: جامعة الإمارات في العين بواقع 175.5 ملم، وخطم الشكلة في العين 152 ملم، ومطار الفجيرة الدولي 148.5 ملم، والصاروج في العين 138.6 ملم، وكلباء 133.2 ملم.

وتعرضت الدولة خلال الأيام الماضية لحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي عمل على تدفق كميات كثيفة من السحب من جهة الغرب مصحوبة بسقوط أمطار شديدة رعدية الغزارة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والبرد.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار خلال شهر فبراير سجلت في الحويلات برأس الخيمة في عام 1988 بمقدار 317 ملم.



كما سجلت مناطق عديدة في أبوظبي كميات أمطار مرتفعة شملت: العجبان 82.9 ملم، والجرف 58.5 ملم، وجزيرة أم يقينة 50.5 ملم، ورأس غناضة 47.8 ملم، ومطار زايد الدولي 44.6 ملم وجزيرة الريم 43.2 ملم، والشوامخ 45.6 ملم، وأشعب 42.8 ملم، وكورنيش أبوظبي وجزيرتي الأريام والريم والحفار بواقع 42 ملم.

وشملت الأمطار الغزيرة في العين كل من: جامعة الإمارات بواقع 175.5 ملم، وخطم الشكلة 152 ملم، والصاروج 138.6 ملم، والروضة 121.6 ملم، وفي أم غافة 88.1 ملم، وصاع 86.8 ملم، ومطار العين الدولي 77.2 ملم، وركنة 77.6 ملم، والقطارة ومزيد 64 ملم، ودمثة 60.7 ملم، وسويحان 54.6 ملم، وجبل حفيف 51.6 ملم، والقطارة 46 ملم، والعراد 45.8 ملم، وأشعب 42.3 ملم والهير 41.5 ملم.

وسجلت أعلى كميات أمطار في دبي على: سيح السلم 92.8 ملم، واكسبو 80.9 ملم، والمرموم 75 ملم، ومطار آل مكتوم الدولي، و67.6 في جميرا، ومرغم 64.8 ملم، مطار دبي الدولي 37 ملم.

كما سجلت مناطق عديدة في الفجيرة كميات كبيرة من الأمطار في مطار الفجيرة 148.5 ملم، وكلباء 133.2 ملم، وخورفكان 87.5 ملم، وميناء الفجيرة ومربح 95.5 ملم، وميناء خورفكان 87.3 ملم، وبين 40 إلى 50 ملم في وادي الطوى ودبا وغيرها.



كما سجلت كميات كبيرة من الأمطار في رأس الخيمة والشارقة وعجمان في مليحة 63.8 ملم، ودبا 55.6 ملم، وفلج المعلا 48.6 ملم، والفرفار 39.5 ملم والمنامة 37.1 ملم، والطويين 33.6 ملم، وجبل مبرح 31.8 ملم، وبين 30 إلى 40 ملم في جبل جيس وجبل مبرح وجبل الرحمة ومطار رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والمنامة.

كما سقطت أمطار غزيرة على منطقة الظفرة وعدد من الجزر في جزيرة قرنين 58.8 ملم، والمرفأ 43.8 ملم، وجبل الظنة 23.8 ملم،

وجزيرة ارزنه 17.5 ملم وبين 10 إلى 20 ملم في جزر دلما ومكاسب وصير بني ياس وأبو الأبيض.

وخلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري شوهدت أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد على مدينة محمد بن زايد والوثبة ومدينة شخبوط والشوامخ وساس النخل وبني ياس ومدينة خليفة ومصفح في أبوظبي، وفي المرفأ ومدينة زايد بمنطقة الظفرة، وأمطار غزيرة مع برد على سويحان والعامرة وعلى مناطق متفرقة من مدينة بالعين، وفي فلج المعلا بأم القيوين وخورفكان بالشارقة.

كما شوهدت أمطار أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على: سبخة مطي وحرس حدود الجزيرة بمنطقة الظفرة، وعلى جزيرة أبوظبي وجزيرة دلما ومطار زايد الدولي ومطار البطين الدولي، ومطار العين الدولي وغنيمة وزاخر بالعين، والعوير والليسيلي بدبي، والمدام بالشارقة وأمطار غزيرة على مخيرز وجزيرة زيركوه ومن جسر أبو الأبيض إلى جسر الهرمية وعلى طريق الشيخ خليفة الدولي والرويس وقرين العيش بمنطقة الظفرة، ووادي سهم بالفجيرة، وسيح شعيب، وطريق الروضة والطوية وعين الفايضة وهيلي بالعين والقادسية وكلباء ووشاح

وفلي بالشارقة وحتا وجبل علي بدبي وطريق المدام - الشويب وطريق الذيد - فلج المعلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد على بدع المطاوعة.



وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة اليوم بمقدار 8.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة بعد ربع ساعة من منتصف الليل بتوقيت الإمارات

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