أدنوك و«بي.بي» تعتزمان تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصر

أعلنت شركتا «أدنوك» و«بي بي» عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في جمهورية مصر العربية ستمتلك فيه «أدنوك» حصة 49% فيما ستمتلك «بي بي» حصة 51%. وسيجمع المشروع المشترك بين القدرات التقنية للشركتين وسجلاتهما الحافلة بالإنجازات، ويهدف إلى تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.

ووفقاً للاتفاقية، ستساهم «بي بي» في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر. وستقدم «أدنوك» مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: «يمثل الإعلان عن هذه الشراكة مع 'بي بي' تقدماً مهماً ضمن جهود 'أدنوك' المستمرة لبناء محفظة أعمال دولية في مجال الغاز الطبيعي. وستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان. واستناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين 'أدنوك' و'بي بي'، نحن نتطلع لمواصلة استكشاف فرص أخرى وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة».

من جانبه، قال وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول في شركة «بي بي»: «يوفر هذا المشروع المشترك المبتكر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين 'بي بي' و'أدنوك' والتي تمتد لخمسة عقود. ونحن نهدف للتعاون والعمل معاً من خلال البناء على سجل 'بي بي' وشركائها في مصر الحافل بالعمليات الآمنة والفعالة والذي يمتد لـ ستين عاماً لمواصلة دورنا في إنتاج وتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي لمصر».

وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كل من:

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امتياز الشروق (تمتلك «بي بي» حصة 10% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل «ظهر» المُنتج) وتديره شركة «بترول بلاعيم» «بتروبل»

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امتياز شمال دمياط (تمتلك «بي بي» حصة 100% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل آتول المُنتج) وتديره شركة «الفرعونية للبترول»

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امتياز شمال البرج (تمتلك «بي بي» حصة 50% من هذا الامتياز، الذي يضم حقل «ساتيس»غير المطور) وتديره شركة «الفرعونية للبترول»

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امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز

ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

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