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الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي.آند» ينضم إلى مجلس إدارة «فودافون»

2/14/2024 5:22:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة فودافون إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة إي.آند الإماراتية سينضم لمجلس إدارة الشركة البريطانية، بعد أن حصلت على الموافقات التنظيمية اللازمة.

و«إي.آند» هي أكبر مساهم في فودافون بحصة تبلغ 14.6 بالمئة، وقد وقعت الشركتان اتفاقية تعاون استراتيجي في مايو تضمنت حجز مقعد لدويدار في مجلس إدارة الشركة البريطانية.

وقالت بريطانيا الشهر الماضي إن حصة «إي.آند» في «فودافون» تنطوي على مخاطر للأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية وأمن الإنترنت، لكنها راضية عن الخطوات المتخذة لتخفيف مخاوفها.

وقال دويدار إنه يتطلع للانضمام إلى مجلس إدارة فودافون «لدعم التحول السريع الذي تقوم به (الرئيسة التنفيذية) مارجريتا ديلا فالي وفريق الإدارة».

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