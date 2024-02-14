تراجع أرباح كوكاكولا 3% في الربع الأخير إلى 1.97 مليار درهم

أعلنت شركة المشروبات الخفيفة والأغذية الأمريكية كوكاكولا الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3% سنوياً، وهو ما يعكس التراجع السريع لمصادر الدخل الأخرى مقابل ارتفاع فوائد القروض، في حين زادت الإيرادات بنسبة 7% سنوياً.

ورغم زيادة الإيرادات ربع السنوية عن توقعات المحللين، جاءت الأرباح المعدلة في حدود التوقعات.

وتراجعت الأرباح المعدلة القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.97 مليار دولار بما يعادل 0.46 دولار للسهم الواحد، مقابل 2.03 مليار دولار بما يعادل 0.47 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الأخير بعد استبعاد البنود الخاصة 0.49 دولار للسهم الواحد في حين كان متوسط توقعات المحللين 0.49 دولار للسهم، مقابل 0.45 دولار للسهم خلال الربع الأخير من 2022.

في الوقت نفسه زاد صافي إيرادات التشغيل بنسبة 7% إلى 10.85 مليارات دولار مقابل 10.13 مليارات دولار خلال الربع الأخير من 2022 بفضل نمو الأسعار بنسبة 9% ونمو المبيعات الفعلية بنسبة 3% سنوياً.

كان المحللون يتوقعون وصول إيرادات كوكاكولا خلال الربع الأخير إلى 10.67 مليارات دولار فقط.

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