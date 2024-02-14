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الذهب دون مستوى 2000 دولار مع تراجع رهانات خفض الفائدة

2/14/2024 5:22:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظل الذهب قريباً من أدنى سعر في شهرين الأربعاء وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التداولات، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر الثلاثاء.

وهبط المعدن الأصفر نحو 1.4 بالمئة أمس في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2005.00 دولارات للأوقية.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن الذهب تعرض لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير.

وأضاف إن ذلك أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة، وكذلك حجم التخفيضات خلال العام الجاري.

وأظهرت البيانات الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من ذروة ثلاثة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 862.14 دولاراً، وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.04 دولاراً.

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