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«إعمار العقارية» توزع 50 فلساً أرباحاً نقدية للسهم عن العام 2023

2/14/2024 5:22:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق مجلس إدارة «إعمار العقارية» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.4 مليارات درهم تمثل 50 % من رأس المال بواقع 50 فلساً للسهم الواحد، عن أرباح العام 2023، وذلك مقارنة مع العام 2022 التي كانت الأرباح الموزعة 25% من رأس مال الشركة وبواقع 25 فلساً للسهم.

وسجلت إعمار العقارية في العام 2023 إيرادات بلغت 26.7 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 11.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7 % و70 % على التوالي مقارنة بالعام السابق. ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية. كما حققت إعمار خلال العام 2023 نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك مقارنة بالعام 2022 بزيادة 63 % لتصل إلى 16 مليار درهم.

وبزيادة في النمو 15 % مقارنة بالعام الماضي، حققت الشركة مبيعات عقارية في عام 2023 بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم. ومدعومة بمبيعات عقارية قوية خلال العام 2023، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 71.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

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