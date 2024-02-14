50 ألف معاملة تنجزها «تراخيص» في دبي خلال 2023

أنجزت دائرة التخطيط والتطوير«تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أكثر من 50 ألف معاملة نفذتها إدارة الترخيص بالدائرة خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة النمو 3% مقارنة بالعام الماضي على مستوى الرخص المحلية ورخص المنطقة الحرة والمعاملات الحكومية في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، أن هذا النجاح يرجع إلى الآلية التي اعتمدتها إدارة الترخيص بشأن تسهيل أعمال الترخيص التجاري في إمارة دبي، بالإضافة إلى التركيز المستمر على تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة مما ساهم في تعزيز ثقة المتعاملين من خلال إتاحة تجربة مميزة عبر القنوات المختلفة.

وعلّق الرئيس التنفيذي لدائرة «تراخيص» على هذا الإنجاز قائلاً: «نحن فخورون بالنمو الذي حققناه خلال العام الماضي، كونه دليلاً على الثقة المتزايدة من جانب متعاملينا من أفراد وشركات للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم عبر‏ قنواتنا الرقمية، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو التطبيق الذكي (تراخيص‏)، والتي تسهم في تقليل زمن رحلة المتعامل للحصول على الخدمات، وتحقق‏ سعادتهم ورضاهم».

وأوضح عبدالله بالهول، أن الدائرة تحرص على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية تتميز بجاذبيتها للاستثمارات ورؤوس الأعمال، وأضاف: «تتطلع الدائرة إلى تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها لصالح الأفراد والشركات مثل إصدار الرخص التجارية وإصدار إقامات العمل وغيرها بهدف مواكبة تطلعات رواد الأعمال في الإمارة لضمان تعزيز أفضل بيئة أعمال في العالم وجعل دبي عاصمة عالمية للتجارة والاقتصاد».

وأوضح أن النتائج المتعلقة بمعاملات الرخص المحلية تشير إلى ارتفاع نسبة الإقبال على تجديد الرخص المحلية لتصل إلى نحو 7 آلاف معاملة، بالإضافة إلى حجز 3296 اسم تجاري، بواقع 2650 اسم تجاري للرخص المحلية و646 اسم تجاري لرخص المنطقة الحرة، خلال عام 2023 في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى رواد الأعمال في الخدمات المقدمة ويشجع على المزيد من التطور والنمو في المستقبل، حيث احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 571 رخصة، ثم جاء في المرتبة الثانية قرية جميرا الدائرية، تليها نخلة جميرا ودراجون مارت«.

كما أشارت الإحصائيات النهائية التي أصدرتها إدارة الترخيص بدائرة»تراخيص«بشأن معاملات رخص المناطق الحرة خلال عام 2023 إلى تجديد أكثر من 1300 رخصة منطقة حرة من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات.

وعن معاملات الخدمات الحكومية، أشارت التقارير إلى وصول عدد المعاملات الحكومية خلال عام 2023 إلى 31 ألف و804 معاملة والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة وصل إلى اعتماد 7417 إقامة عمل وتجديد 2045 تأشيرة عمل في دبي، كما تم التقدم على خدمة إصدار بطاقة منشأة لتصل إلى 1926 معاملة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لدائرة»تراخيص" بجهود فريق العمل بإدارة الترخيص والأقسام المعنية لديها، معرباً عن تفاؤله بالاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق النمو المستدام في السنوات المقبلة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الترخيص في مجال الاقتصاد المستدام بهدف تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

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