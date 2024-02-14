الأسهم الأوروبية تصعد بدعم بيانات تضخم بريطانية.. واليابانية تتراجع

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعد بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع في بريطانيا ودعمت الآمال في خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت قريب.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، في حين زاد المؤشر الرئيسي البريطاني 0.5 بالمئة بعد أن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يناير.

وكان سهم بنك إيه.بي.إن أمرو من بين الأفضل أداءً، إذ ارتفع بنحو ستة بالمئة بعد أن أعلن البنك الهولندي صافي دخل من الفوائد في الربع الرابع جاء أعلى قليلاً من التوقعات.

وارتفع سهم كوكا كولا 5.6 بالمئة، إذ توقعت الشركة التي مقرها سويسرا نمو أرباحها السنوية بعد أن أعلنت تحقيق أرباح غير مسبوقة في 2023 بأكمله.

وانخفض سهم تيسن كروب 4.8 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية وصافي الأرباح، وألقت باللوم على تراجع الطلب والأسعار في قطاعي المواد الخام والصلب.

وانخفض سهم هاينكن خمسة بالمئة، إذ توقعت شركة البيرة الهولندية نمو أرباح التشغيل بأرقام في خانة الآحاد في 2024، بسبب التقلبات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية.





اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوى في 34 عاماً الأربعاء متأثراً بانخفاض حاد لمؤشرات وول ستريت في ختام تعاملات الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يدفع ضعف الين وتزايد إقبال المستثمرين المؤشر القياسي نحو مستويات مرتفعة جديدة قريباً.

وكان المؤشر نيكاي ارتفع إلى 38010.69 نقطة في الجلسة السابقة، ليبقى غير بعيد عن أعلى مستوى قياسي خلال يوم تداول عند 38957.44 نقطة المسجل في ديسمبر 1989، وأغلق عند أعلى مستوى منذ يناير 1990. وصعد نيكاي 12.7 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وهبط نيكاي الأربعاء 0.6 بالمئة ليغلق عند 37703.32 نقاط. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.05 بالمئة إلى 2584.59 نقطة.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال الليل بعد أن أدت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين إلى تراجع توقعات السوق بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 3.36 بالمئة ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكاي، بعد أن هوى سهم شركة تصميم الرقائق البريطانية آرم هولدينجز 14 بالمئة.

وخسر سهم وكالة ريكروت هولدينجز للتوظيف 3.98 بالمئة وسهم شركة دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.33 بالمئة.

وفقدت طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق مكاسب حققتها في بداية الجلسة لتغلق على انخفاض 0.56 بالمئة.

أما سهم أدفانتست لتصنيع أدوات اختبار الرقائق فارتفع 2.68 بالمئة، وكذلك ارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.22 بالمئة.

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