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لن أخبرك قرار مبابي.. تشواميني: نتحدث عن كيليان داخل ريال مدريد

2/14/2024 5:22:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الفرنسي أوريلين تشواميني،نجم ريال مدريد، أنهم يتحدثون عن الصفقة المحتملة، بضم مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، داخل غرف الميرنغي المغلقة.

وشارك تشواميني في الانتصار بنتيجة (1-0) في مواجهة لايبزيغ الألماني، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول أرينا.

وسجل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، وقال تشواميني، عقب المباراة في تصريحات صحفية: "لم يخبرني مبابي بأي شيء عن انتقاله لريال مدريد، وحتى لو فعل ذلك فلن أخبركم".

وأضاف: "بالفعل نحن نتحدث عنه في غرفة تبديل الملابس، لأنه موضوع مهم، ونأمل أن تستقر الأمور في الأسابيع المقبلة".

ويلعب مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017، عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وكان مبابي على وشك الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد في عام 2022 قبل أن يقرر تجديد تعاقده في اللحظات الأخيرة، لكن تقارير عديدة أكدت أنه سينتقل للملكي عقب الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

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