استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند مستوى 4٪ خلال يناير

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 4% على أساس سنوي في يناير، الأمر الذي جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 4.1%.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 0.6-%، ليعود إلى المنطقة السلبية بعد الزيادة المفاجئة في ديسمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري و4% سنويًا.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بـ 4.1% على أساس سنوي لشهر يناير و0.3-% لهذا الشهر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بمعدل أقل من المتوقع خلال يناير الماضي، حيث تراجعت تكلفة المواد الغذائية والسلع المنزلية، مما عزز التوقعات بإمكانية عودة معدل التضخم إلى مستهدف بنك إنجلترا قريباً.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى

4٪ خلال يناير الماضي، مقارنة بعام 2022، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت أسعار المستهلكين قد سجلت ارتفاعاً بالوتيرة نفسها بنسبة 4٪ خلال ديسمبر الماضي.

وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون من القطاع الخاص قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم خلال يناير الماضي ليصل إلى 4.1%.

والأهم من ذلك بالنسبة لصانعي السياسات في البنك المركزي، هو أن معدل ارتفاع تضخم الخدمات، الذي يرتبط بشكل مباشر بالضغوط المحلية، جاء أقل من المتوقع ليصل إلى 6.5% خلال يناير الماضي.

وكان بنك إنجلترا قد توقع ارتفاع معدل تضخم الخدمات بنسبة 6.6%.

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