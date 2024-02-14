ارتفاع مؤشر مناخ الأعمال في دبي خلال الربع الأول من 2024

أظهرت نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من 2024، والصادر عن غرف دبي، ارتفاع مؤشر مناخ الأعمال إلى 168 نقطة مقارنة بـ 144 نقطة في الربع الأول من العام الماضي، مما يعكس تزايد ثقة وتفاؤل المستثمرين والشركات في آفاق ومستقبل اقتصاد دبي، والفرص الواعدة التي يزخر بها.

وكشفت نتائج الاستبيان الذي شارك فيه 507 من الرؤساء التنفيذيين والمدراء في شركات عاملة في دبي، أن 63% من المشاركين يتوقعون أن يحقق مناخ الأعمال بالإمارة تطوراً متنامياً خلال أول 3 أشهر من 2024. كما توقع 60% من المستطلعة آراؤهم ارتفاع مبيعات شركاتهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023، فيما توقع 29% منهم تسجيل مبيعات بمستويات مماثلة لتلك المحققة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تجسد نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من 2024 أهمية الجهود المبذولة في تسريع وتيرة النمو لكافة القطاعات الاقتصادية، والارتقاء ببيئة الأعمال المواتية، مما يرسخ ثقة القطاع الخاص في القدرات المتكاملة التي تتمتع بها دبي لخلق فرص استثمارية متجددة ومستدامة، ومواكبة كافة المستجدات العالمية بكل اقتدار وكفاءة".

خطط التوسع



ولفت 41% من المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يخططون للتوسع اقليمياً وعالمياً إلى أسواق جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة أبرز الأسواق المستهدفة للتوسع، بالإضافة إلى الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وجنوب افريقيا. وأشار 25% من المشاركين الذين لا يخططون للتوسع خلال هذه الفترة، والذين بلغت نسبتهم 59%، إلى أنهم يركزون حالياً على التوسع في الأسواق المحلية.



المبيعات والتكاليف

ورصد الاستبيان أبرز الخطوات المتوقع تنفيذها فيما يتعلق بالمبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت النتائج أن 57% من المشاركين يخططون لتنويع منتجاتهم أو خدماتهم، فيما يعتزم 47% منهم زيادة الطاقة الإنتاجية، في حين يخطط 44% لزيادة ميزانية الإعلان الرقمي، وأشار 42% من المشاركين إلى أنهم بصدد الحصول على رأس مال إضافي.

وفيما يتعلق بأهم إجراءات إدارة التكاليف المتوقعة في الربع الأول من 2023، يعتزم 43% من المشاركين مراجعة أو تغيير قوائم الموردين، فيما ينوي 41% منهم التفاوض على تكلفة الإيجار أو الانتقال إلى مساحات بتكلفة مناسبة.

التطبيقات الرقمية

أكد 38% من المشاركين أنهم أضافوا تطبيقات التكنولوجيا الرقمية إلى أعمالهم خلال الربع الأخير من عام 2023، وذلك لتحقيق أهداف متنوعة شملت الدخول إلى أسواق جديدة (52%)، وخفض التكاليف (49%)، وتعزيز التنافسية (44%)، إلى جانب تطوير منتجات جديدة (26%) والامتثال ومواكبة الأنظمة الجديدة (22%).



وفيما يتعلق بأبرز الخدمات والمجالات المستهدفة من قبل المشاركين الذين يخططون للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت حلول الدفع الرقمي أولاً (24%)، تلاها التسويق الرقمي (21%)، وحلت التجارة الالكترونية ثالثاً (17%)، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي (12%).

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