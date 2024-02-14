محمد بن راشد يشهد جلسة رئيسية لناريندرا مودي خلال القمة العالمية للحكومات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، جلسة رئيسية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في دبي.

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