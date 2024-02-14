محمد بن راشد يشهد جلسة رئيسية لسيف بن زايد ضمن القمة العالمية للحكومات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، جلسة رئيسية للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2024.





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