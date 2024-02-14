محمد بن راشد يشهد جلسة رئيسية لسيف بن زايد ضمن القمة العالمية للحكومات

محمد بن راشد يشهد جلسة رئيسية لسيف بن زايد ضمن القمة العالمية للحكومات
التاريخ
2/14/2024 5:22:42 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، جلسة رئيسية للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2024.
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