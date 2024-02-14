محمد بن زايد يهنئ إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بأذربيجان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلهام علييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أذربيجان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما.».

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