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الاحتلال يهدم منزلا في سلوان بالقدس

2/14/2024 5:11:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا، في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وقال الناشط المقدسي في مجال الدفاع عن المقدسيين والوقوف في وجه الاستيطان فخري أبو ذياب لـ"وفــا"، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزله في حي البستان، بعد اجباره هو وأسرته على اخلائه.

وأضاف، أن المنزل الذي بُني قبل 38 عاما، صدر بحقه أمر بالهدم قبل 15 عاما، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح أبو ذياب، أن الاحتلال هدم منزله انتقاما من عائلته التي تقف في وجه عمليات الاستعمار والاستيلاء على الأراضي في أحياء سلوان.

وأشار إلى أن المنزل يقطن فيه عائلتان إضافة إلى عائلته، ويضم 10 أفراد أصبحوا بلا مأوى، ويقع جنوب المسجد الأقصى على بعد 300 متر منه.

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