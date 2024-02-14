الاحتلال يهدم منزلا في سلوان بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا، في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.
وقال الناشط المقدسي في مجال الدفاع عن المقدسيين والوقوف في وجه الاستيطان فخري أبو ذياب لـ"وفــا"، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزله في حي البستان، بعد اجباره هو وأسرته على اخلائه.
وأضاف، أن المنزل الذي بُني قبل 38 عاما، صدر بحقه أمر بالهدم قبل 15 عاما، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح أبو ذياب، أن الاحتلال هدم منزله انتقاما من عائلته التي تقف في وجه عمليات الاستعمار والاستيلاء على الأراضي في أحياء سلوان.
وأشار إلى أن المنزل يقطن فيه عائلتان إضافة إلى عائلته، ويضم 10 أفراد أصبحوا بلا مأوى، ويقع جنوب المسجد الأقصى على بعد 300 متر منه.
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