فارس والشلالدة يفتتحان تدريب قانوني حول آليات التوثيق لذوي أس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- افتتح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس ووزير العدل الدكتور محمد الشلالدة صباح اليوم الأربعاء، تدريب قانوني لذوي أسرى وأسرى محررين حول " آليات التوثيق "، وذلك في فندق الكرمل في مدينة رام الله .

وأكد فارس و الشلالدة على أهمية هذا التدريب، والذي يأتي في مرحلة صعبة وحساسة، حيث اخترقت اسرائيل كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع الشعب الفلسطيني و مناضليه داخل السجون والمعتقلات، إذ تمارس أبشع جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والتدمير، في ظل صمت دولي مرعب وخطير .

وشدد فارس و الشلالدة على ضرورة اعتبار هذا التدريب والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة الحق، انطلاقة لسلسلة من حلقات التدريب لتشمل كل أرجاء الوطن، حتى نتمكن من إعداد ملفات كاملة ومتكاملة عن هذه الجرائم والإرهاب المنظم الذي تنفذه دولة الاحتلال ومنظومتها العسكرية بشكل يومي .

وأوضح فارس والشلالدة أن هذه فرصة حقيقية لكي نبدأ بعمل توثيق ممنهج وهادف، نتمكن من خلاله مخاطبة المؤسسات الدولية والقانونية في كل فرصة يمكن من خلالها ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال ومرتكبي الجرائم .

وقدم فارس و الشلالدة شكرهما لذوي الأسرى والأسرى المحررين المشاركين في هذا التدريب، ولمؤسسة الحق ممثلة بالأستاذ تحسين عليان ولطاقمي الهيئة والوزارة على هذا الجهد الوطني والإنساني والقانوني والتوثيقي .



