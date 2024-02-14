فارس والشلالدة يفتتحان تدريب قانوني حول آليات التوثيق لذوي أس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- افتتح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس ووزير العدل الدكتور محمد الشلالدة صباح اليوم الأربعاء، تدريب قانوني لذوي أسرى وأسرى محررين حول " آليات التوثيق "، وذلك في فندق الكرمل في مدينة رام الله .
وأكد فارس و الشلالدة على أهمية هذا التدريب، والذي يأتي في مرحلة صعبة وحساسة، حيث اخترقت اسرائيل كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع الشعب الفلسطيني و مناضليه داخل السجون والمعتقلات، إذ تمارس أبشع جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والتدمير، في ظل صمت دولي مرعب وخطير .
وشدد فارس و الشلالدة على ضرورة اعتبار هذا التدريب والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة الحق، انطلاقة لسلسلة من حلقات التدريب لتشمل كل أرجاء الوطن، حتى نتمكن من إعداد ملفات كاملة ومتكاملة عن هذه الجرائم والإرهاب المنظم الذي تنفذه دولة الاحتلال ومنظومتها العسكرية بشكل يومي .
وأوضح فارس والشلالدة أن هذه فرصة حقيقية لكي نبدأ بعمل توثيق ممنهج وهادف، نتمكن من خلاله مخاطبة المؤسسات الدولية والقانونية في كل فرصة يمكن من خلالها ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال ومرتكبي الجرائم .
وقدم فارس و الشلالدة شكرهما لذوي الأسرى والأسرى المحررين المشاركين في هذا التدريب، ولمؤسسة الحق ممثلة بالأستاذ تحسين عليان ولطاقمي الهيئة والوزارة على هذا الجهد الوطني والإنساني والقانوني والتوثيقي .
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